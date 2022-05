Equipes da Defesa Civil acompanharam a ação para avaliação de riscos durante a operação - Divulgação

Publicado 26/05/2022 16:05

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis concluiu na manhã desta quinta-feira (26) a demolição do muro de residência na rua Quissamã, no número 1072. Entre 10h e 12h, o trânsito ficou impedido para retirada dos escombros da construção que apresentava danos estruturais.

Em uma ação conjunta entre as secretarias de Defesa Civil, Obras, Serviços, Segurança e Ordem Pública e ainda CPTrans e COMDEP a área foi isolada para a execução do trabalho, que já no início da tarde havia sido concluído. O trânsito nos dois sentidos da via está normalizado.



As equipes da Defesa Civil acompanharam a ação para avaliação de riscos durante a operação. O desmonte do muro, de cerca de cinco metros de altura, foi necessário por conta de falhas estruturais. O trabalho de demolição teve início na semana passada com a retirada do aterro na parte interior do imóvel. Nesta quinta, foi concluída a remoção do muro como forma preventiva para a manutenção da segurança dos motoristas e pedestres no local.