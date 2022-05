Itens estão sendo estocados na Gerência de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação, no bairro Quissamã - Divulgação

Publicado 27/05/2022 12:11

Petrópolis - Para garantir a merenda escolar, a Prefeitura de Petrópolis efetuou a compra de quase 80 toneladas de alimentos. Os itens começaram a chegar essa semana e estão estocados na Gerência de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação, no bairro Quissamã, para serem distribuídos nas 187 unidades escolares da rede municipal. Trinta e seis toneladas já estão reforçando o estoque e outras 43 toneladas chegam na próxima semana.

“Sabemos da importância da merenda escolar para o desenvolvimento das crianças e com essa compra estamos garantindo uma alimentação de qualidade dentro dos nossos espaços escolares. Vivemos momentos difíceis e a retomada das aulas foi um processo gradativo. Essa aquisição de quase 80 toneladas de alimentos vai garantir o abastecimento de todas as escolas”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

A secretária de Educação, Adriana de Paula, explica que com essa compra o abastecimento das escolas está garantido até o fim do ano letivo. “Nos últimos anos as compras da merenda escolar estavam acontecendo a cada seis meses. Agora fizemos uma licitação com prazo de 12 meses, o que garante o abastecimento nas escolas”, disse a secretária. “É importante dizer que não havia falta de merenda e enquanto alguns itens ainda não tinham sido entregues fomos suprindo de forma emergencial”, completou.



Entre as 36 toneladas de alimentos estão açúcar, leite em pó, feijão, macarrão e alho, além de óleo e suco. Já na próxima semana chegam mais 43 toneladas de outros gêneros, como a tapioca, café, arroz integral e aveia em flocos finos. “Estamos introduzindo na merenda escolar itens que nunca foram adquiridos como o arroz integral e a tapioca. É o nosso compromisso oferecer uma alimentação nutritiva e de qualidade”, reforçou Adriana de Paula. Também fazem parte do cardápio das 187 unidades da rede municipal, além de frutas e legumes, os gêneros cárneos como patinho, peito de frango sem osso, músculo, fígado e filé de tilápia.