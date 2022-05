De acordo com o prefeito, a ideia é que esses encontros com os lojistas do Itamarati aconteçam de forma periódica - Divulgação

De acordo com o prefeito, a ideia é que esses encontros com os lojistas do Itamarati aconteçam de forma periódicaDivulgação

Publicado 31/05/2022 16:35

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, e a equipe do governo municipal fizeram, nesta segunda-feira (30), um encontro com comerciantes do Itamarati. Os lojistas apresentaram várias demandas. Melhoria na iluminação pública e no estacionamento, recuperação de abrigos e instalação de pontos de ônibus e a segurança pública foram elencados como prioridades no local.

De acordo com o prefeito, a ideia é que esses encontros com os lojistas do Itamarati aconteçam de forma periódica. “Estamos atuando junto aos comerciantes com o objetivo de fortificar o comércio dos bairros. A cada encontro vamos estabelecer as prioridades e planejar metas para atender as demandas. Dessa forma vamos fortalecer o comércio local e promover as melhorias necessárias no bairro”, disse Bomtempo.

Morador do Itamarati desde 1986, Eduardo Passos de Almeida, destacou a importância do encontro para o desenvolvimento do bairro. “Foi uma reunião muito boa e construtiva, conseguimos pontuar muitas coisas importantes que estão acontecendo no Itamarati. O prefeito vai retomar esse dialogo em breve para juntos melhorar para a situação do bairro”, disse.

A comerciante Marlene Haubrick destacou a segurança do bairro como uma das principais demandas. “A reunião foi muito produtiva, as principais demandas foram atendidas. A segurança é uma das nossas principais prioridades hoje. Agora, vamos caminhar passo a passo", disse.