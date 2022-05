Investimento da escola foi de cerca de R$10 mil na compra dos equipamentos do projeto que começou há um mês e já mostra resultados positivos - Divulgação

Publicado 31/05/2022 16:46

Petrópolis - Os alunos da Escola Municipal de Educação Especial Santos Dumont estão participando de uma iniciativa pioneira na rede pública de Petrópolis: uma oficina de robótica. Usando legos e tabletes os estudantes surdos e com outras deficiências desenvolvem a motricidade, a lateralidade e podem ampliar suas habilidades funcionais. O projeto é desenvolvido com verba do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).



“Proporcionar a esses alunos atividades que vão garantir a inclusão é o nosso principal objetivo. Temos várias escolas com Salas de Recursos e unidades com Educação Especial que promovem projetos e realizam atividades diferenciadas para garantir o desenvolvimento desses alunos”, ressaltou o prefeito Rubens Bomtempo.



O investimento da escola foi de cerca de R$10 mil na compra dos equipamentos do projeto que começou há um mês e já mostra resultados positivos. “Queremos transformar nossa escola em um centro especializado na metodologia assistiva que contribui para ampliar as habilidades funcionais das pessoas com deficiência e promover assim, a independência e inclusão”, comentou a diretora da unidade, Aline Maria Santiago Nicolay.

“O projeto foi pensado pela professora Mirian Carla Neiva Borges da Silva e pela nossa orientadora pedagógica Viviane Portela Tavares e estamos muito contentes com o progresso dos alunos”, destacou a diretora



A secretária de Educação Adriana de Paula ressalta que projetos como esse mostram o investimento nas práticas pedagógicas dentro das unidades da rede municipal de ensino da cidade. “Escolas são pessoas e os projetos desenvolvidos dentro dos espaços escolares reforçam isso. Nossas escolas são vivas e depois de dois anos com aulas remotas nosso principal objetivo é cuidar dos nossos alunos”, disse a secretária.



A professora de matemática e robótica Mirian Carla Neiva Borges da Silva é quem ministra as aulas. “Eles estão agora com esse primeiro contato com essa linguagem de programação, conhecendo todo o material. Os alunos estão adorando e se divertindo muito com esse mundo da tecnologia que é um importante mecanismo para implantarmos essa metodologia assistiva na escola”, disse a professora.



A Escola Municipal de Educação Especial Santos Dumont existe há mais de 30 anos e há cerca de 21 anos funciona em um prédio na Rua Montecaseros, no Centro da Cidade. Atualmente a unidade conta com 24 alunos, com idades entre cinco e 46 anos. Mas há vagas para 10 estudantes.

“Estamos reformando a escola onde vamos criar uma nova sala de recursos e uma sala de cinema. Estamos com vários projetos que visam a garantia da qualidade de ensino e o desenvolvimento das habilidades funcionais dos nossos alunos que resultem em uma verdadeira inclusão social”, concluiu a diretora.