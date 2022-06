Hortomercado Municipal - Divulgação

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da CPTrans, realizou a revitalização da sinalização do trânsito (horizontal e vertical) das seguintes localidades na última semana: Vila Militar, Pórtico do Quitandinha, Rua Dr. Sá Earp, Hortomercado municipal, Estrada União e Indústria (na altura de Itaipava), Duas Pontes e Praça Pasteur.

Essas revitalizações vêm sendo realizadas pela CPTrans por toda a cidade desde março. Nesses três meses, o trabalho também foi feito na Estrada União Indústria (na altura dos distritos de Pedro do Rio e da Posse), em Corrêas, na área externa do Hospital Alcides Carneiro, em Nogueira, no Bingen, na Mosela e no Centro.

"Nesses três meses, avançamos muito na revitalização da sinalização por toda a cidade. E o prefeito Rubens Bomtempo vem demandando isso da CPTrans. Até porque, quando a nossa gestão teve início em dezembro de 2021, encontramos as sinalizações apagadas por toda a cidade. Agora, Petrópolis já está com outra cara. É um trabalho de rotina, mas fundamental para a segurança no trânsito e também para a valorização do espaço público", disse o diretor-presidente da CPTrans, Jamil Sabrá.