Velório aconteceu na Agremiação Esportiva Piraiense - O Dia

Velório aconteceu na Agremiação Esportiva PiraienseO Dia

Publicado 07/10/2022 10:21

Ontem (06), o velório do prefeito de Piraí, Arthur Henrique Gonçalves Ferreira, o Tutuca, reuniu familiares, amigos, moradores e autoridades na Agremiação Esportiva Piraiense. Prefeitos de diversos municípios foram à cidade localizada no Sul Fluminense, como Ednardo Barbosa (Pinheiral), Rodrigo Drable (Barra Mansa), Luciano Vidal (Paraty) e Zé Osmar (Rio Claro), além de secretários municipais e outros representantes.



Thiago Pampolha, vice-governador eleito, e Sávio Neves, secretário de Estado de Turismo, representaram o governo do Rio. Conforme informou O DIA, o governador Cláudio Castro já havia emitido nota sobre o falecimento de Tutuca, que tinha 73 anos. "Meu grande amigo, Tutuca foi um político atuante, que ficou conhecido pelo diálogo e pela vontade de melhorar a vida da população do Sul Fluminense. E deixa um imenso legado para a cidade que tanto amava. Neste momento de dor, manifesto o meu pesar e solidariedade aos familiares, entre eles o seu filho, deputado Gustavo Tutuca, aos amigos e a todo o povo do município de Piraí", disse Castro.

Arthur Henrique Gonçalves Ferreira, conhecido como Tutuca, tinha 73 anos, estava em seu quarto mandato como prefeito de Piraí, era formado em Matemática e Administração de Empresas, lecionou em escolas de Piraí, foi bancário e funcionário da Light.