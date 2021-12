Delegacia do Centro realizou fiscalização contra o tráfico de drogas na Rodoviária Novo Rio - Divulgação

Publicado 03/12/2021 09:35 | Atualizado 03/12/2021 16:24

Rio - Equipes da 4ª DP (Centro) realizaram uma fiscalização contra o tráfico de drogas, no Terminal Rodoviário do Rio, desde a madrugada desta sexta-feira. A ação contou com o apoio dos cães da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e não realizou nenhuma apreensão.

A Rodoviária do Rio é o segundo maior terminal rodoviário da América Latina. Por lá, passam cerca de 27 mil passageiros em dias normais e até 40 mil em vésperas e retornos de feriado. Com a chegada das festas de fim de ano, a delegada titular da unidade responsável pela ação, Cristiana Bento, destacou que ações do tipo serão constantes. A Rodoviária do Rio é o segundo maior terminal rodoviário da América Latina. Por lá, passam cerca de 27 mil passageiros em dias normais e até 40 mil em vésperas e retornos de feriado. Com a chegada das festas de fim de ano, a delegada titular da unidade responsável pela ação, Cristiana Bento, destacou que ações do tipo serão constantes.

A assessoria da rodoviária disse que recebeu um pedido para a realização da revista com cães farejadores, e que as fiscalizações são benéficas para a segurança do terminal dos passageiros.



A unidade levantou informações sobre rotas e itinerários para realizar as fiscalizações e aprofundar as investigações dos materiais apreendidos. Confira o levantamento de apreensões deste ano.



Janeiro

Dois tabletes grandes de pasta base de cocaína (crack)



Fevereiro

28 tabletes de erva seca e prensada



Agosto

20 tabletes de erva picada e prensada



Setembro

400 frascos de lança perfume



Novembro

39 tabletes de material assemelhado a cannabis sativa