Por O Dia

Publicado 11/01/2021 08:49 | Atualizado 11/01/2021 11:10

Uma mulher de 33 anos foi agredida na noite de domingo (10), em Resende. Ela foi esfaqueada pelo companheiro durante uma briga. O caso aconteceu no bairro Fazenda da Barra 3. Moradores conseguiram impedir que ele continuasse a agressão, e o suspeito acabou fugindo.



Segundo a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento próximo a Via Dutra, os agentes avistaram motoristas acenando pedindo socorro. Chegando no local, verificaram que uma mulher havia sido agredida por golpes de faca.



A mulher foi encaminhada para o Hospital de Emergência de Resende. O homem foi autuado por agressão com base na Lei Maria da Penha e está foragido.

SEGUNDO CASO

