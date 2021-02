Projeto gera emprego e renda para as famílias do município Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 12:00

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Real (SMMA), se prepara para a retomada das atividades do projeto Recicla Porto Real. Duas prensas da reciclagem estavam quebradas e estão sendo recuperadas. A esteira de separação de material começou a funcionar e tão logo seja possível todo o projeto será retomado.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Mauro Ettore, as atividades do projeto de reciclagem devem ser retomadas, porque é um campo a mais de geração de emprego e renda para as famílias do município.

Segundo informou a SMMA, a população pode ajudar separando o material, facilitando a coleta. A Secretaria informa que se as pessoas ajudarem já colocando junto cada material, como por exemplo: vidro, metal, plástico e papel será de grande ajuda no trabalho a ser feito no projeto Recicla Porto Real, que funciona em um galpão na SMMA, no bairro Village.