Time realiza mais um jogo treino no Rio de Janeiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 17:15 | Atualizado 03/02/2021 17:18

A Sociedade Esportiva Porto Real vem ganhando alguns reforços na preparação para um possível ingresso na série C do campeonato carioca. Nesta sexta-feira (5), o time realiza um jogo treino contra o Madureira no campo do CFZ no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Na partida duas estreias importantes, dos jogadores Daniel Oliveira, sobrinho do Bebeto, ex-jogador da Seleção Brasileira, e de Felipinho, ex-jogador do Vasco e do Náutico.

O técnico da equipe, Marco Antônio, o Merica, disse que a preparação está seguindo um bom ritmo e os resultados devem começar a aparecer em médio a longo prazo. “Já contamos com o jogador Jomar, ex-jogador do Vasco e agora vamos ganhar esses reforços de Daniel e Felipinho, o objetivo trazendo esses jogadores é que eles passem experiência aos nossos atletas para que assim possamos desenvolver um bom futebol”, frisou Merica.

Publicidade

Ele acrescentou que próximos jogos já estão sendo marcados, sempre com a meta de melhorar o condicionamento físico da equipe, bem como levar o time a adquirir conhecimentos táticos e técnicos para quando houver a oportunidade de disputar o campeonato estarem todos bem preparados. “Vamos mesclando o time com jogadores experientes e os jovens atletas de Porto Real para que haja um bom entrosamento de toda a equipe”, finalizou Merica.