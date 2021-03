Ações de orientação serão intensificadas aos finais de semana Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 14:00

Com intuito de não ter aumento no número de casos de contaminação da segunda onda da Covid-19 na cidade, a Prefeitura de Porto Real iniciou na sexta-feira (12), a campanha de orientação sobre o Decreto Nº 2562 de 10/03/2021, que determina as medidas de contenção da pandemia da Covid-19. A força-tarefa está sob comando da Secretaria de Ordem Pública, através da Guarda Civil Municipal e do setor de Fiscalização de Posturas.

O secretário de Ordem Pública, Jorge Porto, destacou que os estabelecimentos comerciais definidos como bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes, choperias e similares, deverão funcionar no horário compreendido entre 8h e 22h.

Publicidade

“As ações de orientação serão intensificadas aos finais de semana para evitar aglomeração e propagação do vírus”, explicou o secretario, reforçando que o novo decreto está bem flexível visando garantir a manutenção da economia do município. “O decreto de dezembro 2020 determinava fechamento dos bares às 18h, agora pode fechar às 22h”, finalizou Jorge.