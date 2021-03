Encontro com empresários e lideranças da área do Turismo da região do Médio Paraíba Divulgação

O deputado estadual Noel de Carvalho (PSDB) abre os trabalhos da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro da qual faz parte nesta semana e já levará para conhecimento de seus pares os resultados do encontro que teve no sábado passado (13), com empresários e lideranças da área do Turismo da região do Médio Paraíba.

Estiveram com o deputado, o presidente do Conselho Regional de Turismo das Agulhas Negras (Conretur), Marcelo Carrasco Jimenez, o vice Eduardo Lemos e a diretora Executiva Roberta Dias de Oliveira e integrantes da Agência de Desenvolvimento Regional Líder Vale Médio Paraíba (ADR), entre eles o presidente e vice-presidente, Antônio Vilela e Osvaldir Denadai respectivamente e a diretora do eixo turismo da ADR, Denyse Singulani. Também foi convidado para o encontro, o historiador Júlio Fidélis.

Noel iniciou a reunião se colocando à disposição. "Estou aqui para resolver as questões que vocês entenderem que eu posso colaborar e ouvir vocês sobre o que acham do turismo ferroviário". O presidente da ADR apresentou os diversos estudos e ideias de reativar os trens de passageiros, assim como trechos existentes no estado do Rio para o turismo ferroviário, tanto no Médio Paraíba como na Bacia da Ilha Grande e com possibilidade de extensão até em outras regiões do estado. "O turismo ferroviário é muito importante, mas o deslocamento de passageiro trabalhadores e estudantes também é uma possibilidade que consideramos importante incluir nesses estudos. Precisamos unir forças para tentarmos um projeto único e vejo que o deputado Noel de Carvalho poderá nos ajudar muito neste objetivo", comentou Vilela.

Participar dos debates sobre o desenvolvimento do turismo no estado foi um dos assuntos trazidos pelo presidente do Conretur, assim como a necessidade de mais segurança para os empresários do setor. "Temos questões estruturais que precisam de atenção. A segurança é uma delas, por isso estamos solicitando que logo no início da Rodovia Rubens Tramujas Mader (RJ-163) tenha um posto policial multifuncional atendendo vários destinos turísticos, explicou Marcelo Carrasco que também pediu ao deputado ajuda para que a RJ 161 possa receber melhorias e asfalto e assim aumentar o fluxo de turistas.

O deputado recebeu das mãos dos empresários um ofício com as principais necessidades da região e todos falaram da preocupação com o atual momento sanitário que atingiu o segmento, mas também apresentaram projetos que estão sendo desenvolvidos como o Circuito Cicloturismo no Sul do Rio de Janeiro que pretende numa extensão de 450km abranger os 12 municípios que integram a ADR Líder Vale.

"Vamos o mais rápido possível reunir outras pessoas que poderão nos ajudar a desenvolver esse estudo do turismo ferroviário e da ativação dos trens de passageiros para alguns trechos. E se precisar buscarmos parcerias público-privadas vamos fazer isso porque estou entendendo que poderemos ajudar e muito o desenvolvimento da região, inclusive as indústrias que aqui estão instaladas. Vamos agendar também um encontro deste grupo com a Comissão de Turismo da Alerj", se comprometeu o deputado.