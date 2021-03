Serão disponibilizadas para munícipe até cinco mudas de cada hortaliça Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 15:00

A Prefeitura de Porto Real, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMDR), inicia na próxima segunda-feira (22), o Projeto da Horta Municipal. O objetivo do projeto é a distribuição gratuita de mudas de hortaliças para a população, sendo que, serão disponibilizadas para o munícipe o máximo de cinco mudas de cada hortaliça.

A distribuição acontecerá na sede da unidade sempre às segundas e quartas, das 7h às 11h, e às terças, das 12h às 16h. A SMDR está localizada à Rua Profª Júlia Graciani Marassi, s/nº, no bairro Centro. Mais informações: (24) 3353-4962. Durante a 1ª retirada das mudas, o morador deverá realizar um cadastro e ter em mãos as cópias do: CPF, RG e comprovante de residência.

O cultivo das mudas é feito na Estufa Municipal, também na sede da SMDR, onde são produzidas 18 espécies de hortaliças: almeirão, alface (crespo, lisa e roxo), bertalha, beterraba, brócolis, cebolinha, chicória, espinafre, jiló, mostarda, rúcula, repolho, pimenta, salsinha e tomate (santa clara e cereja).

“Com a nossa produção, conseguiremos atender uma demanda de 1700 pessoas cadastradas”, explicou o secretário de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Anderson Martins, reforçando que a população deve seguir os protocolos individuais de prevenção à Covid -19.

A SMDR ainda explicou que a partir do mês de abril a distribuição também acontecerá no bairro Bulhões, duas vezes por mês, sempre às sextas feiras, sendo: a 1ª no dia 09/04 próximo ao Posto da Guarda Municipal Ambiental, no Santo Antônio. Já a 2ª distribuição será no dia 23/04, próximo ao Posto de Saúde da Vila Marina. “A distribuição acontecerá a cada 14 dias em dois pontos diferente, com o intuito de atender ao máximo os moradores do bairro”, finalizou Anderson.