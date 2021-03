Carteira de trabalho Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 10:15

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Porto Real, através do Sistema Nacional de Empregos (SINE), está com vaga aberta para vigilante patrimonial com experiência. Os interessados devem se candidatar até o dia 26 de março.

O envio de currículos pode ser feito de forma pessoal na sede da Secretaria que fica na Rua Estevam Domingos Pederassi, 164, no Centro, ou através do e-mail: [email protected] No momento do envio, basta anexar o currículo e preencher o campo “Assunto” com o nome da vaga desejada.

Publicidade

Confira as vagas disponíveis:

Vigilante Patrimonial - 1 vaga

Perfil: 2º grau completo; curso de formação de vigilante com reciclagem em dia; a partir dos 21 anos, morar em Porto Real ou região; disponibilidade para trabalhar à noite, pois a escala pode ser 12x36 ou 5x2.

Diferencial: Ter servido nas Forças Armados por mais de um ano.