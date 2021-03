População terá mais opções de unidades que realizam o serviço Divulgação/Detran-RJ

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 13:00

O posto do Detran em Quatis retornou o seu atendimento na segunda-feira (22). O Serviço Auxiliar de Trânsito (SAT) está localizado na Rua Professora Pessoa de Barros, nº 62, no Centro de Quatis.

O retorno das atividades se deu em resposta à solicitação realizada pelo prefeito Aluísio d’Elias em reunião ocorrida no dia 21 de janeiro com o Supervisor Regional do Detran, Leonardo Paim.

Publicidade

O atendimento está acontecendo das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Para mais informações, os moradores devem entrar em contato através do número (24) 3353-6110.