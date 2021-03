Primeira etapa de classificação para a vaga de Operador de Produção Divulgação

Publicado 25/03/2021 11:00

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SMDETR ), realizou essa semana no auditório do Horto Municipal de Porto Real, a primeira etapa de classificação para a vaga de Operador de Produção para uma das empresas automotivas do município. Ao todo, 150 candidatos realizaram a prova teórica de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório, que continha 5 questões, com peso de 2 (dois) pontos cada. Os candidatos que obtiveram pontuação superior a 5.0 (cinco) pontos, serão convocados para a segunda etapa, onde serão avaliados através de prova prática.

A SMDETR agiu conforme recomendações de prevenção à Covid-19 estabelecidos pela OMS- Organização Mundial de Saúde, no momento de aplicação da prova. Os participantes foram organizados em turmas com limite máximo de 25 pessoas, com intervalo de 1 hora entre as provas, e as carteiras foram distribuídas com distanciamento seguro, para evitar aglomerações.

A Diretora de Trabalho e Renda, Taís Rodrigues, que conduziu o processo, falou sobre a importância de acompanhar de forma presencial o decorrer de cada fase. “O setor avalia os currículos de acordo com o perfil solicitado pela empresa, a partir daí entramos em contato diretamente, através de telefone e e-mail fornecidos no banco de dados, organizamos a estrutura do processo e atuamos no recolhimento de documentos. Tudo isso para manter uma execução eficaz e com o máximo de contratações no final, além de contar com uma equipe que está sempre disposta a fazer o melhor”, finalizou Tais.