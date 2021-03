Professor do curso de panificação é morador do bairro Colinas Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 13:00

Motivado, o professor do curso de panificação aberto pelo Projeto da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação de Porto Real (SMASDHH), Piterclei Moreira, recebeu os alunos para a aula inaugural do curso de panificação na terça-feira (23). As turmas foram divididas em períodos da manhã e tarde, sendo cinco alunos por turma, seguindo todos os protocolos de segurança devido a pandemia.

As inscrições para a primeiras turmas foram encerradas. A Secretária Valéria Sá acompanhou de perto a primeira aula e frisou que ficou muito entusiasmada pelo fato das turmas ficarem completas rapidamente. “Este é um sinal claro do interesse dos nossos munícipes em participar dos projetos da Secretaria, devido a pandemia temos que limitar muito o atendimento, mas novas turmas serão abertas com a conclusão da primeira”, destacou.

O Diretor de Programas, Jadson Teixeira, o professor Jajá, lembrou que também há os outros programas sociais: “Vem Dançar Comigo", Artes Cênicas, Banda Municipal e de Violão. “Para fazer a inscrição nos nossos projetos as pessoas podem procurar a SMASDHH entre 8h e 17 horas de segunda a sexta-feira na Rua Fernando Bernardelli, 490, Centro, levando duas fotos 3X4, certidão de nascimento ou RG e de residência. Para os menores de 18 anos é preciso levar cópia dos documentos dos pais e comprovante de matrícula para fazer a inscrição”, esclareceu.