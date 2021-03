Câmara Municipal de Porto Real Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/03/2021

Na sessão ordinária desta segunda-feira (29), o vereador Elias Vargas (PRTB) solicitou, por meio de indicação, que o Poder Executivo inclua os profissionais de Educação Física como prioritários, no programa de vacinação contra a Covid-19, em Porto Real. Para tanto, ele pede que tais profissionais, independente de atuação no setor público ou privado, sejam equiparados aos demais profissionais de saúde.

A medida apresentada pelo vereador se faz necessária para preservar a vida, a saúde, a integridade física e moral e o bem-estar de todos os profissionais que estão em contato direto com seus alunos, neste período delicado e de pandemia. “Em 2017, o Conselho Nacional de Saúde já havia reconhecido os educadores físicos como profissionais da saúde. Neste caso, eles são detentores do direito da vacinação com prioridade. Peço que o Executivo olhe o pedido com carinho e tome as devidas providências para inserção da categoria no programa de vacinação do nosso município o quanto antes”, declarou ele.

O vereador Ronário de Souza (PSDB) parabenizou o autor pela indicação e ressaltou que, como profissional da área, está satisfeito com a atenção dispensada. “Como representante da classe, fico extremamente lisonjeado com a preocupação do autor. As cidades vizinhas já estão imunizando estes profissionais e espero, ansiosamente, que esta seja uma realidade muito próxima em Porto Real”, destacou ele.