Por O Dia

Publicado 02/04/2021 14:00

A cidade de Porto Real teve um saldo positivo no mês de fevereiro na criação de vagas de emprego. De acordo com informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), o município registrou 183 admissões e 117 demissões, com um saldo de 66 vagas.

O setor que mais contratou foi o da Indústria com 28 vagas, seguido de Serviços (+19), Agropecuária (+12), Comércio (+5) e Construção (+2).

Publicidade

Atualmente, 6327 pessoas estão empregadas na cidade de Porto Real. Com relação a fevereiro de 2020, houve um aumento de 3200% na abertura de novos postos de trabalho. No mesmo mês do ano passado, a cidade havia gerado apenas duas vagas.