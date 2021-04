Número de artesãos é 221% maior do que o de 2013, quando apenas 45 artesãos entregaram o formulário Carina Rocha

Publicado 22/04/2021

A Prefeitura de Resende, através da secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, está convocando os artesãos da cidade a realizarem o recadastramento de dados. O prazo para a entrega dos documentos vai até o dia 30 de abril. A medida vai permitir que os expositores tenham acesso a Carteira Municipal do Artesão, que além de identificar os trabalhadores ativos, irá oferecer benefícios aos inscritos.

A Carteira Municipal do Artesão é gratuita, sem anuidades e sem taxa de adesão. Ela será emitida logo após o registro do profissional no sistema de informações cadastrais da prefeitura. Para isso, é preciso comparecer presencialmente na sede da secretaria, que fica na Praça da Bandeira, nº 85, no bairro Campos Elíseos, de 12h30 às 17h30, levando uma foto 3x4 e cópia do comprovante de residência. O formulário para o preenchimento de itens obrigatórios como a identificação, perfil, capacitação, produção, entre outros, pode ser adquirido na hora.

Essas informações são necessárias também à implantação de políticas públicas para o setor artesanal de Resende. O objetivo é elevar o nível cultural, profissional, social e econômico da atividade. O profissional que tiver dúvidas pode entrar em contato através do telefone (24) 3354-4160.