Para fazer o cadastro é preciso apresentar registro fotográfico do trabalho de artesão Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 13:00

ARRAIAL DO CABO - A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, vai realizar nesta terça (16) e quarta-feira (17), o cadastro dos artesãos da cidade, através da Superintendência Municipal de Cultura. Segundo a Prefeitura, na terça, o atendimento para os artesãos dos distritos será entre 14h e 17h, no Espaço Cultural Nelsy Ribeiro Cardoso (anexo Cultural Monte Alto).

Já na quarta-feira, o cadastramento será realizado entre 8h e 17h, na Sala de Exposição José de Dome, para os artesãos que moram no Centro da cidade. Para realizar o cadastramento, é necessário apresentar os seguintes documentos:

Publicidade

•Xérox RG e CPF;

•Xerox comprovante de residência;

•Foto 3x4;

•Registro fotográfico do trabalho de artesão para ser anexado ao cadastro.