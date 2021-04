Vacinação Foto: Divulgação

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro está solicitando ao governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e aos prefeitos, que incluam a categoria jornalista como público prioritário para a vacinação contra a Covid-19. O Sindicato entende que o trabalho desenvolvido pelos jornalistas é atividade essencial, até mesmo na divulgação dos dados da crise sanitária que afeta o país e o mundo.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, Mário Sousa ,os jornalistas estão desempenhando um papel primordial que é levar informações para toda a população, e, nas coberturas, em contato com médicos e pacientes, se colocam em risco direto de contaminação. “O Estado do Rio de Janeiro já perdeu diversos profissionais de comunicação neste período, e, muitos outros que foram contaminados, conseguiram sobreviver depois de longa batalha contra a enfermidade”, ressaltou.

A solicitação está de acordo com a proposta da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAJ, que preconizou em documento: “A FENAJ reforça os argumentos para que os Sindicatos de Jornalistas se dirijam às respectivas autoridades locais em busca da inclusão, entre os grupos prioritários de vacinação contra a COVID-19, os jornalistas profissionais empregados em veículos públicos e privados, como jornais, revistas, sites e portais de notícias, emissoras de rádio e TV, além de freelancers que participam diariamente de coberturas jornalísticas”.

Mário Sousa destaca, reforçando a reivindicação, que, numa pesquisa realizada pelo Departamento de Saúde, Previdência e Segurança da FENAJ, foi comprovado que os profissionais da imprensa estão entre as principais vítimas da Covid-19. Do início da pandemia até abril de 2021, mais de 100 profissionais morreram em decorrência da Covid-19.

O Governo Federal também reconhece esta necessidade, conforme o Decreto 10.288, publicado em edição extraordinária do Diário Oficial da União, que diz que as atividades da imprensa são essenciais e, por isto, devem ser adotadas medidas para evitar o adoecimento dos profissionais. Assim, é responsabilidade dos governos e dos empregadores adotarem medidas de cautela para redução da transmissibilidade do vírus entre os jornalistas.

Mário Sousa afirma ainda que a dificuldade ao acesso das vacinas é uma realidade em todo o país, mas tem a convicção de que o governador e os prefeitos, sensibilizados com a situação da categoria, farão justiça aos profissionais de comunicação do Estado do Rio de Janeiro.