Cachorro foi encontrado amarrado a uma cerca em Bulhões Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 10:36 | Atualizado 16/04/2021 11:12

Câmeras de segurança flagraram um homem abandonando um cachorro na madrugada de quinta-feira (15), em Porto Real. O caso aconteceu em uma estrada do bairro Bulhões.



As imagens mostram quando um homem para um carro em uma rua asfaltada e desce com o cachorro. Ele caminha até uma estrada de terra e deixa o animal amarrado em uma cerca na frente do Cirac (Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais).



Pela manhã, o cachorro foi encontrado por uma veterinária do Centro. Segundo ela, ele apresentava sinais de maus-tratos e estava muito magro. O caso foi registrado na 100ª Delegacia de Policial de Porto Real, que está investigando o crime.