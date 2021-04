Reunião foi no Horto Municipal de Porto Real Divulgação

Publicado 26/04/2021 13:19

A elaboração do novo decreto municipal contra o Coronavírus foi tema de uma reunião entre o prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, e os empresários e comerciantes do município na última sexta-feira (24). O encontro também teve a presença do secretário de Ordem Pública, Jorge Porto, da diretora de Atenção Básica, Cleonice da Silva, e do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL - Quatis Porto Real), Renato Corradi.

A reunião foi aberta pelo prefeito que atualizou os comerciantes sobre os dados da Covid-19 no município, bem como as medidas tomadas pelo governo para conter o avanço da doença. A mesma fala foi expressada por Jorge Porto e Cleonice, que ainda ressaltaram a importância dos comerciantes no combate ao coronavírus, atuando não só como fiscais, mas também como propagadores das normas de prevenção.

Já Renato destacou que é primordial haver esse encontro com os comerciantes antes de definir os decretos. “Para que possamos ter um decreto que realmente atenda a população, as exigências sanitárias e os comerciantes, é necessário a presença de uma voz ativa durante a publicação do Decreto. Acredito que o prefeito, que também é médico, tenha uma visão diferenciada sobre como estabelecer essas medidas de proteção”, disse o presidente da CDL.

Ele ainda apresentou algumas sugestões para o novo decreto. “Essa sugestões foram pensadas a partir das experiências dos comerciantes com o Decreto vigente. Acreditamos que possa haver uma maior flexibilização nos horários, pois isso ajuda a evitar aglomerações, além de conseguirmos atender os clientes que trabalham em fábricas ou empresas. Também levantamos que os hotéis devem ter uma capacidade maior na ocupação, por se tratar de uma ambiente interno com controle maior”, finalizou Renato.

Em resposta, Alexandre disse que atenderá os pedidos e também apresentou algumas medidas que serão tomas pelo poder público. “Nosso objetivo é definir o Decreto para a próxima semana. Também faremos uma campanha de conscientização maior, para que assim tenhamos uma melhor resposta da população em relação ao protocolos do Decreto”, finalizou Alexandre.