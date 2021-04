Coronavac Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 10:20

O município de Porto Real recebeu no domingo (25) uma nova remessa com imunizantes contra a Covid-19. Foram 560 novas doses, sedo que 90 doses são da fabricante Coronavac, e 470 fabricadas pela AstraZeneca.

A Secretaria Municipal de Saúde explicou que, no decorrer dessa semana divulgará o grupo que será atendido pelas vacinas, com base no Plano Nacional de Imunização (PNI).