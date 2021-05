Resultado é a difença entre as 271 admissões e 140 demissões Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 09:00

De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério da Economia nesta semana, a cidade de Porto Real registrou um saldo positivo de 131 vagas de emprego abertas no mês de março. O resultado é a difença entre as 271 admissões e 140 demissões.

O setor de serviços puxou o índice positivo com 86 vagas, seguindo da Indústria (20), Construção (12), Comércio (10) e Agropecuária com três vagas abertas.