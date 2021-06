Vacinação é focada para pais e tutores de pessoas com deficiência intelectual - Reprodução internet

Vacinação é focada para pais e tutores de pessoas com deficiência intelectualReprodução internet

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 11:00

Os pais e tutores de pessoas com doenças intelectuais serão os próximos a serem atendidos na campanha de vacinação contra a Covid-19 em Porto Real. A imunização será iniciada nesta terça-feira (15), das 13h às 15h, na Central de Vacina, no Centro.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, para receber a vacina a pessoa deve ter mais de 18 anos e ser pai ou tutor de uma pessoa com doença intelectual como: Síndrome de Down; Síndrome do X-Frágil; Síndrome de Prader-Willi; Síndrome de Angelman; Síndrome de Williams; e Transtorno do espectro do autismo (TEA).

Publicidade

A Secretaria também reforça que durante a vacinação todos deverão apresentar o CPF, documento pessoal com foto, cartão do SUS e comprovante de residência, além dos seguintes documentos específicos:

- para pais: devem apresentar certidão de nascimento do filho com laudo médico carimbado e assinado pelo médico assistente;

Publicidade

- para tutores: devem apresentar decisão judicial ou sentença que concedeu a tutela e laudo médico carimbado e assinado pelo médico assistente.