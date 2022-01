Luiza Xavier Rodrigues Sant Ana, de 9 anos - Divulgação/PMPR

Publicado 19/01/2022 12:46

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real iniciou nesta quarta-feira (19) a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos com comorbidades. A primeira vacinada foi a Anna Luiza Xavier Rodrigues Sant Ana, de 9 anos. Ela recebeu a primeira dose da Pfizer pediátrica na Unidade de Saúde da Família (USF) do Centro. A campanha segue em todos os postos das 8h30 às 17h.

Mesmo um pouco apreensiva no momento da vacinação, Anna demonstrou felicidade e deu um recado para todas as crianças do município. “É muito importante que todos se vacinem, pois só assim poderemos voltar às atividades normais e poder se abraçar, andar junto e vai ser muito bom”, disse a menina.

Já a mãe, Pollyanna Xavier Silva Sant Ana, ao acompanhar a filha recebendo a primeira dose lembrou do marido, uma das vítimas da doença em 2020. "Agora, ver ela se vacinando nos dá força para seguir em frente”, explicou a mãe, que ainda destacou que ela e o irmão da Anna também já se vacinaram.

Alexandre Serfiotis, prefeito da cidade, parabenizou a coragem da menina e lembrou o início da vacinação no município . "Há exatamente um ano, a cidade iniciava a campanha de imunização, e desde lá, já aplicamos mais de 33 mil doses de vacinas. Agradeço aos profissionais da Saúde pelo trabalho incansável, além de lembrar a todos da importância da vacinação, para que juntos possamos vencer esse vírus”, destaca.