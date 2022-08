Praça da Matriz em Quatis - Divulgação

Publicado 25/08/2022 16:44

Por conta do evento ‘ Inverno #tônoRio ’, que acontece a partir desta quinta-feira (25) até domingo (28), a Secretaria Municipal de Ordem Urbana de Quatis (SMOU), alterou o tráfego em algumas vias.

As ruas Francisco Balbi, Faustino Pinheiro, Nossa Senhora do Rosário e João Tibúrcio, que ficam localizadas no entorno da Praça Getúlio Vargas, ficarão fechadas até o fim do evento.

A Rua João Tibúrcio ficará totalmente fechada a partir desta quinta-feira (25). As vias serão abertas novamente na próxima segunda (29). Os agentes de trânsito da Guarda Civil Municipal (GCM) estarão no local para orientar os motoristas e visitantes.