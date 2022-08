Publicado 25/08/2022 16:58

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Quatis realiza nesta sexta-feira (26) uma manutenção na bomba de captação do Rio Paraíba do Sul, o que deve afetar o abastecimento das 9h às 17h, retomando após a finalização do serviço.

Por conta disso, os moradores devem economizar água neste período. Em caso de necessidade de caminhão-pipa, os mesmos devem entrar em contato pelo número (24) 99253-0376. Mais informações com a secretaria pelo contato (24) 3353-2919.