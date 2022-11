Quatis divulga horários nos dias de jogos do Brasil - Divulgação

Quatis divulga horários nos dias de jogos do BrasilDivulgação

Publicado 24/11/2022 08:00

Durante os dias de jogos do Brasil pela Copa do Mundo, a Prefeitura de Quatis terá um horário especial. A decisão foi determinada no decreto Nº.3158. A medida não inclui os serviços essenciais como os exercidos pelo setor da Saúde.

No dia 24 de novembro, o expediente será das 8h às 14h. No dia 28 de novembro, começa às 11h e vai até as 11h, e no dia 2 de dezembro, será das 8h às 14h.