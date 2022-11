Quatis - Divulgação/PMQ

QuatisDivulgação/PMQ

Publicado 23/11/2022 16:29

Para comemorar o 31º aniversário da cidade de Quatis, a Prefeitura de Quatis preparou um final de semana especial. Entre os 25 e 27 de novembro a Avenida Nossa Senhora do Rosário, no Centro, será palco de diversas atrações.

O evento contará com a abertura do Natal Luz Quatis 2022, além de shows, apresentações, barracas gastronômicas e food trucks. Confira a programação completa abaixo:

Sexta-feira, 25/11

20h - Abertura do Natal Luz

21h30 - Show ao vivo com Rafaela Rodrigues

23h30 - Show ao vivo com o grupo ImaginaSamba

Sábado, 26/11

19h - Apresentação do Projeto Dança e Magia com o espetáculo “O Quebra-Nozes”

21h30 - Show ao vivo com Diogo Senna

23h30 - Show ao vivo com a dupla Márcio Henrique e Gabriel

Domingo, 27/11

18h - Show ao vivo com Bruno Sotto

19h30 - Show ao vivo com o grupo Quintal do Pagodinho

21h - Show ao vivo com o Intérprete Karlinhos Madureira