Publicado 26/11/2022 07:00

Em comemoração aos 31 anos de emancipação do município de Quatis, o Projeto Dança & Magia realiza uma apresentação do clássico O Quebra Nozes neste sábado (26). A peça será encenada a partir das 19h30 na Praça Teixeira Brandão, no Centro.

A apresentação gratuita vai reunir estudantes que subirão pela primeira vez em um palco e trará uma inovadora adaptação deste clássico de balé, com inserção das vertentes danças urbanas e contemporâneas.

Iniciado em 2006, o projeto social oferece aulas gratuitas de dança aos alunos da rede pública de ensino, além de oficinas profissionalizantes e circuito de apresentações gratuitas por toda a região do Sul Fluminense.