Por Bertha Muniz

Publicado 19/05/2021 11:50 | Atualizado 19/05/2021 11:52

QUISSAMÃ - O município de Quissamã sediou nesta terça-feira (18) duas importantes reuniões do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) que tiveram como objetivo apresentar projetos que vão impulsionar a economia da cidade e dos demais municípios que integram o consórcio.

As reuniões aconteceram no Centro de Convivência do Parque de Exposições Municipal e seguiu os protocolos do Ministério da Saúde frente à pandemia da Covid-19. O Cidennf tem como presidente a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco. A primeira reunião foi sobre o turismo e, a segunda, a certificação regional da produção de laticínios. Na ocasião foram apresentados os projetos do Sistema de Inspeção Brasileiro e do Turismo Regional Caminhos do Açúcar, respectivamente, aos produtores de laticínios e empresários do setor turístico.

- Quissamã tem interesse nesses dois projetos. No âmbito do turismo, o projeto contempla os municípios do ciclo do açúcar e nosso município tem grande potencial neste setor com o engenho central, as fazendas produtoras e manifestações culturais da época. A palavra de ordem, hoje, é regionalização. Compartilhar experiências, fortalecer a região – frisou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo Arnaldo Mattoso.



Da prefeitura também esteve presente o secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca Arnoldo Reilly. Participaram ainda do Conselho Municipal de Turismo de Quissamã, Luiz Jhonata e o chefe do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, Marcelo Pessanha. Pelo Cidennf, estavam o secretário executivo, Vinícius Viana, e o diretor de Programas, Projetos e Integração, Ezio Tavares.

Cidennf



Atualmente, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense conta com os municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Italva, Quissamã, São Fidélis e São Francisco de Itabapoana.