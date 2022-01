Os pais e responsáveis devem se dirigir à unidade para qual o aluno foi selecionado de acordo com o resultado da Pré-Matrícula - Letycia Rocha - SECOM/Quissamã

Os pais e responsáveis devem se dirigir à unidade para qual o aluno foi selecionado de acordo com o resultado da Pré-Matrícula - Letycia RochaSECOM/Quissamã

Publicado 03/01/2022 11:07 | Atualizado 03/01/2022 11:15

QUISSAMÃ - A partir desta quarta-feira (5), até 27 de janeiro de 2022, estará aberto o prazo de matrícula dos alunos novos nas unidades escolares de Quissamã, desde o Ensino Fundamental (2º ao 9º ano) até o EJA (I a IX fase). O atendimento será de segunda a quinta-feira, de 8h ao meio-dia, conforme informa a Diretora do Departamento de Supervisão Educacional da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Alexandra Mathias Netto.

Os pais e responsáveis devem se dirigir à unidade para qual o aluno foi selecionado de acordo com o resultado da Pré-Matrícula. A Diretora do Departamento de Supervisão Educacional, explica que a rede municipal vai absorver os cerca de mil alunos inscritos na pré-matrícula, realizada em novembro, a partir de três anos, de acordo com a disponibilidade de vagas nas unidades.

"Até mesmo aqueles que perderam os prazos anteriores estaremos atendendo no mês de janeiro", disse a Diretora do Departamento de Supervisão Educacional.

No ato da matrícula, devem ser apresentados os seguintes documentos: uma foto 3x4; cópia da certidão de nascimento, original do histórico escolar que comprove a vida escolar anterior do aluno; cópia da declaração de vacinação do aluno (Ensino Fundamental); cópia do CadSUS; comprovante de residência atualizado; cópia da carteira de identidade (maiores de 16 anos); comprovante do tipo sanguíneo; cópia do CPF do aluno; cópia do CPF dos pais e/ou responsável legal e cópia do certificado de alistamento militar (se for o caso).

De 20 a 23 de dezembro, a Semed recebeu a matrícula dos alunos novos nas unidades escolares de Educação Infantil – Creche e Pré-Escola e Ensino Fundamental – 1º ano de escolaridade.

Documentos – Matrícula novos alunos

- Uma foto 3x4;

- cópia da certidão de nascimento,

- original do histórico escolar ou declaração escolar;

- cópia da declaração de vacinação do aluno (Ensino Fundamental);

- cópia do CADSUS;

- comprovante de residência;

- cópia da carteira de identidade (maiores de 16 anos);

- comprovante do tipo sanguíneo;

- cópia do CPF do aluno (se tiver);

- cópia do CPF dos pais e/ou responsável legal;

- cópia do certificado de alistamento militar (maiores 18 anos)