O transporte será disponibilizado a alunos de universidades e cursos técnicos em Campos e Macaé, de segunda a sexta, no horário da manhã e à noite - Letycia Rocha - Divulgação/SECOM

Publicado 11/01/2022 20:27

QUISSAMÃ - A Secretaria Municipal de Educação de Quissamã abre, nesta quinta-feira (13), o recadastramento do Transporte Universitário 2022. No mesmo período, serão aceitos novos cadastros. O prazo é até dia 25 deste mês.

As inscrições serão feitas no site da Prefeitura Municipal de Quissamã. Para renovação e novo cadastro são necessários: documento com foto, CPF, foto 3x4, grade curricular e/ou declaração de matrícula na faculdade ou curso técnico (com o turno) e comprovante de residência atual.

A documentação deverá ser anexada no formulário online e será avaliada pelo Setor de Transporte Universitário.

Em caso de dúvidas, o interessado deverá procurar o Setor de Transporte Universitário, na sede da Secretaria Municipal de Educação, de segunda à quinta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 16h e sexta-feira, das 8h às 11h.