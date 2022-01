Os beneficiários vão receber pela conta social digital do Caixa Tem ou em conta da Caixa Econômica. A data do pagamento será pelo final do NIS e começa no dia 18 de janeiro - Letycia Rocha - SECOM/Adilson dos Santos

Publicado 11/01/2022 20:34

QUISSAMÃ - Em Quissamã, mais 713 famílias serão contempladas neste mês de janeiro com o Auxílio Brasil – novo programa do Governo Federal que substitui o Bolsa Família. A informação é da Coordenação do Cadastro Único da Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas. O Município já conta com 1.769 famílias remanescentes do auxílio anterior.



"Este resultado demonstra o comprometimento, seriedade do trabalho das equipes da Semas, com o cadastro e a análise social dos assistidos no Município. O CadÚnico é a porta de entrada para os programas sociais tanto do governo federal quanto os programas municipais e seguiremos no cuidado, mantendo esses dados atualizados, seja no atendimento e nas unidades da rede de proteção ou promovendo mutirões", destacou a secretária de Assistência Social, Tânia Magalhães.



A coordenadora do Cadastro Único da Secretaria Municipal de Assistência Social de Quissamã, Adília Carla, explica que os 713 novos contemplados são de famílias inscritas no CadÚnico, que estavam na fila de espera ou foram excluídas do Bolsa Família, por algum motivo, e, agora tiveram o benefício restabelecido.



"Os inscritos devem procurar o Centro de Referência da Assistência Social – Cras, em que está cadastrado, para verificar se o nome do responsável familiar está na listagem de contemplados do mês de janeiro", explicou Adília Carla.



Os beneficiários vão receber pela conta social digital do Caixa Tem ou em conta da Caixa Econômica. A data do pagamento será pelo final do NIS e começa no dia 18 de janeiro.



"Programas sociais são importantes transferências de renda, principalmente num período de pandemia, quando 30 milhões de brasileiros estão abaixo da linha da pobreza", destacou a prefeita Fátima Pacheco, em recente entrevista sobre a mudança do Bolsa Família para o Auxílio Brasil.