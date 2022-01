Primeira estrada a ser contemplada pelo projeto será a do Machado, em uma extensão de 19,1 quilômetros - Letycia Rocha - SECOM/Adilson dos Santos

Publicado 12/01/2022 13:08

QUISSAMÃ - As ações do Programa Estradas do Agro, da secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (Seappa) de Quissamã, serão intensificadas por meio de um trabalho conjunto com a secretaria municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca e o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater).

Na última semana, a Prefeita Fátima Pacheco e o vice-prefeito e secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Marcelo Batista estiveram no Parque de Exposições para acompanhar a chegada dos caminhões de bica corrida, material que será utilizado na recuperação das estradas rurais. O programa visa promover melhorias nas estradas vicinais a fim de facilitar o escoamento da produção.

"É importante promover o acesso com segurança para os produtores rurais e permitir que todos possam trafegar em estradas com boas condições. Esta é mais uma parceria com o Governo do Estado, e articulação do deputado estadual Jair Bittencourt", avaliou Fátima Pacheco.

A primeira estrada a ser contemplada pelo projeto será a do Machado, em uma extensão de 19,1 quilômetros. Na sequência a estrada do Visgueiro será alvo das benfeitorias. Os trechos mais críticos das estradas vicinais receberão bica corrida (brita, pó de pedra e cascalho). Na avaliação do vice-prefeito e secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Marcelo Batista, o programa beneficiará não apenas os produtores rurais, mas a população de uma forma geral.

"A Prefeitura de Quissamã, por meio da secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, busca oferecer todo suporte para que os produtores possam aumentar a produção e escoar os seus produtos, gerando emprego e renda", destacou.