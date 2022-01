Jurubatiba Eco Trail Run traz dois percursos na categoria Corrida, 7k e 12k e um de Caminhada, 7k - Letycia Rocha - SECOM/Phillipe Moacyr

Jurubatiba Eco Trail Run traz dois percursos na categoria Corrida, 7k e 12k e um de Caminhada, 7k - Letycia RochaSECOM/Phillipe Moacyr

Publicado 13/01/2022 10:38

QUISSAMÃ - Maior cartão-postal de Quissamã, o Parque Nacional da Restinga da Jurubatiba vai sediar, pela segunda vez, o Jurubatiba Eco Trail Run. O evento acontecerá no dia 13 de fevereiro e terá apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude. As inscrições estão abertas até 6 de fevereiro, no site do evento

A secretária de Esporte e Juventude, Isis das Chagas, ressalta que o evento engloba saúde e meio ambiente.

"Os competidores vão correr dentro do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, com uma paisagem ímpar. Um lugar mágico de beleza exuberante proporcionando um bem-estar gigante para os participantes. O Jurubatiba Eco Trail Run atrai atletas de vários municípios movimentando nossa economia e divulga Quissamã no âmbito esportivo e turístico. Agradeço ao Marcelo Pessanha, chefe do parque, pela parceria e a Invicta Esportiva na pessoa do Gustavo", destacou a secretária.

O Jurubatiba Eco Trail Run traz dois percursos na categoria Corrida, 7k e 12k e um de Caminhada, 7k. A largada está prevista para 8h da manhã. Antes, haverá aquecimento. A cerimônia de premiação, com troféus e medalhas, está prevista para acontecer de 11h ao meio-dia, na Arena do evento.

Organizador do evento e profissional de Educação Física, Gustavo Moreira, destaca que o Jurubatiba Eco Trail Run, além de promover a prática de atividade física, tem como proposta incentivar o turismo e a preservação ambiental no Parque. É a segunda vez que o evento acontece no Parque. A primeira foi em 2020 e reuniu mais de 100 atletas de vários municípios e até de outros Estados.

Inscrição - A taxa de inscrição é de R$ 95,00 paga à organização do evento (duas vezes no cartão, boleto ou PIX). Os participantes vão receber um kit contendo blusa, bag, número do atleta e chip cronometragem. A retirada do kit poderá ser feita no dia 12 de fevereiro, de 13h às 18h, no Ginásio Poliesportivo, que fica na Estrada do Correio Imperial, e em 13 de fevereiro, dia do evento, de 6h às 7h, na Praia de João Francisco.

De acordo com a organização, os atletas menores de 18 anos poderão participar com autorização do responsável legal. Neste caso, deverá ser entregue, na ocasião da retirada do kit do atleta, cópia de documento de identidade com foto do menor participante e do responsável.