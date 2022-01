O convênio entre o município de Carapebus e a JUCERJA que implementa a informatização de alvarás, foi assinado no dia 28 de dezembro passado, no Rio de Janeiro. - Foto: Divulgação.

Publicado 13/01/2022 19:38 | Atualizado 13/01/2022 19:39

CARAPEBUS - Carapebus, no Norte Fluminense anunciou nesta quinta-feira (13) a implantação de um sistema on-line que oferecerá aos empreendedores locais que exercem atividades consideradas de baixo e médio risco segundo a Lei de Liberdade Econômica, a possibilidade de receber seu alvará de funcionamento de forma digital.



A plataforma REGIN está disponível graças à uma parceria entre a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) e a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Segundo a prefeitura, a adoção do sistema online desburocratiza o processo para as empresas de Carapebus, uma vez que não é necessário o atendimento presencial e concentra demandas de diferentes secretarias em um único processo.



A medida conferirá autorização automática para as empresas de Carapebus iniciarem suas atividades sem a necessidade de protocolo presencial. O convênio entre o município e a Jucerja foi assinado no dia 28 de dezembro passado, no Rio de Janeiro, com a presença do Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da cidade, Jefferson Viana, e os diretores da junta comercial.



Sobre o Regin