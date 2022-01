Os cidadãos que precisarem de atendimento em órgãos da Prefeitura devem buscar, de preferência, orientação por telefone - Letycia Rocha - Secom/Quissamã

Os cidadãos que precisarem de atendimento em órgãos da Prefeitura devem buscar, de preferência, orientação por telefone - Letycia RochaSecom/Quissamã

Publicado 14/01/2022 22:22

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (14), o Decreto 3319/2022 que traz novas medidas de enfrentamento à Covid-19. De 17 a 31 de janeiro, o atendimento presencial nas repartições públicas municipais será realizado de segunda a sexta-feira, de 8h às 11h30, com exceção das atividades essenciais que seguem normalmente.

"Desde o início da pandemia, a Prefeitura de Quissamã criou o Comitê para Políticas de Enfrentamento e Impactos da Pandemia da Covid-19 e todas as medidas que vem garantindo o mínimo de impacto possível são tomadas com base nas orientações dos órgãos envolvidos. Não podemos ignorar o novo avanço da doença no Mundo, e no Brasil não está sendo diferente com a variante Ômicron e até mesmo casos cruzados de Covid e Influenza. Esta medida tem caráter exclusivo de prevenção, o que é nossa prioridade no que diz respeito a vida dos nossos munícipes", ressaltou o prefeito em exercício Marcelo Batista.

Os cidadãos que precisarem de atendimento em órgãos da Prefeitura devem buscar, de preferência, orientação por telefone. A Prefeitura de Quissamã disponibiliza em seu site a relação de órgãos e os respectivos números.

De acordo com o Decreto, a medida pode ser prorrogada levando em consideração os dados epidemiológicos da ocasião.

Até esta sexta (14), Quissamã tem 3.917 casos confirmados da doença; 27 suspeitos; 10.475 foram descartados; 3.695 curados; 5 internados e 56 em monitoramento domiciliar via telefone.