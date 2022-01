A Operação Tapa Buracos já foi realizada nos bairros de Carmo, Penha, Sítio Quissamã, Praia João Francisco - Letycia Rocha - SECOM/Adilson dos Santos

A Operação Tapa Buracos já foi realizada nos bairros de Carmo, Penha, Sítio Quissamã, Praia João Francisco - Letycia Rocha SECOM/Adilson dos Santos

Publicado 14/01/2022 22:26

QUISSAMÃ - Com o objetivo de oferecer maior segurança aos motoristas, a Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, está realizando a Operação Tapa Buraco em vários bairros.

Nessa quinta-feira (13), os trabalhos foram concentrados no Alto Grande, Canto Santo Antônio e Santa Catarina. A intervenção contínua é intensificada após os períodos chuvosos, quando as infiltrações rompem o pavimento asfáltico, principalmente em vias com intenso fluxo de veículos.

"Um trabalho importante para toda a nossa população que transita todos os dias para essas localidades", disse o secretário de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, Junio Selem.

A Operação Tapa Buracos já foi realizada nos bairros de Carmo, Penha, Sítio Quissamã, Praia João Francisco.