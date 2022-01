Cidade está com 22 obras em andamento, mais 16 sendo licitadas e 18 projetos em elaboração - Letycia Rocha - SECOM/Adilson dos Santos

Publicado 14/01/2022 22:29

QUISSAMÃ - As obras de construção e revitalização das quadras poliesportivas do Sítio Quissamã e Pindobas seguem em ritmo acelerado e entraram na fase final nesta semana. Nas duas estruturas, o investimento da Prefeitura de Quissamã é de mais de meio milhão de reais. A revitalização dos espaços tem como proposta oferecer aos moradores desses bairros e áreas próximas opções de lazer para melhor qualidade de vida.

"O esporte é um importante instrumento de inclusão social, promoção da cidadania e desenvolvimento. Estamos construindo novos espaços e reformando campinhos e praças do Município, além de gerar emprego e renda", disse Fátima Pacheco.

A quadra do Sítio Quissamã está sendo construída na área de um antigo campinho de futebol. Já a de Pindobas passa por revitalização, após sofrer danos causados por um temporal. Além desses duas estruturas, a Prefeitura de Quissamã está reformando as praças de Barra do Furado e Sítio Boa Vista e a praça e quadra do Carmo.

"Investir no Esporte é qualidade de vida para a nossa população. A obra da quadra de Pindobas é uma reivindicação antiga dos moradores e agora está sendo realizada e concluída. O espaço contará com uma nova cobertura, alambrado, piso novo e pintura adequada. Em breve, vamos licitar a quadra de Morro Alto", detalhou o secretário de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, Junio Selem.

Áreas de esporte e lazer entregues em 2021

No ano passado, a Prefeitura entregou a obra da Quadra Antônio Manoel de Souza, na Ribeira, em Caxias. O espaço coberto conta com um campo de futebol society, de grama sintética; iluminação, sanitários e playground. Em Barra do Furado, a Quadra Maura Cordeiro Pinto possui área coberta com 16 metros de largura por 27 metros de comprimento, com dois vestiários e também atende a Escola Municipal Délfica de Carvalho Wagner.

"Estamos com 22 obras em andamento, mais 16 sendo licitadas e 18 projetos em elaboração. São obras nas áreas de Saúde, Esgotamento sanitário, Esporte, Urbanização e Infraestrutura. São R$ 30 milhões de investimentos em obras que vão garantir melhor qualidade de vida à nossa população", frisou a prefeita.