Foto: SECOM/Adilson dos Santos - Nos próximos dias mais dois postos serão abertos no município, para facilitar o acesso da população e evitar aglomerações - Por Letycia Rocha

Foto: SECOM/Adilson dos Santos - Nos próximos dias mais dois postos serão abertos no município, para facilitar o acesso da população e evitar aglomeraçõesPor Letycia Rocha

Publicado 19/01/2022 08:57

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã, por meio da secretaria municipal de Saúde, vai abrir novos postos de testagem para Covid-19. A partir desta quarta-feira (19), a Escola Municipal Professora Tânia Regina Paula, no bairro Alto Alegre, será o ponto que as pessoas que precisarem da análise devem se dirigir.

O atendimento será de segunda à sexta-feira, de 8h às 17h e é preciso levar Identidade e CPF ou CadSUS. O secretário de Saúde, Nilton Pinto, destaca que nos próximos dias mais dois postos serão abertos no município, para facilitar o acesso da população e evitar aglomerações.

"O posto de testagem no Tânia Regina começa a funcionar já nesta quarta-feira e estamos providenciando a logística para, nos próximos dias, anunciar outros dois locais. O atendimento ao paciente sintomático respiratório continuará sendo realizado em área específica do Hospital Municipal", explicou o secretário Nilton Pinto.

A secretaria municipal de Saúde também vai aumentar a capacidade de atendimento no Hospital Municipal Maria Mariana de Jesus (HMMMJ). Mais médicos, enfermeiros e técnicos vão atuar no Setor de Atendimento do Paciente Sintomático Respiratório.

"Nos últimos dias, registramos um aumento na procura por atendimento no setor do hospital. Os casos positivos têm sido de pessoas assintomáticas e também da forma leve, sem necessidade de internação, o que creditamos ao efeito da vacina. Mas ainda assim, orientamos a todos que continuem com os cuidados. Usem máscara, lavem as mãos com sabão quando possível, usem álcool gel e mantenham o distanciamento físico. São atitudes simples, mas que fazem a diferença neste momento", concluiu o secretário de Saúde.