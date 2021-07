Doações vierem de unidades do Rio, Baixada Fluminense, Região Metropolitana e Região Serrana - Divulgação/Rede Força Máxima

Publicado 29/07/2021 19:12 | Atualizado 29/07/2021 19:16

Rio - A ONG Ação da Cidadania recebeu mais de 1,5 tonelada de alimentos não perecíveis e materiais de higienização, incluindo máscaras e álcool em gel, de alunos e funcionários da rede de ensino Força Máxima. A iniciativa é resultado de uma campanha promovida pela rede e as doações serão distribuídas à famílias em situação de vulnerabilidade.



Desde o início da pandemia, a Ação da Cidadania arrecadou o equivalente a 16,6 milhões de quilos de alimentos, ou 83 milhões de pratos de comida, ajudando mais de seis milhões de pessoas. Esta foi a primeira vez que a rede Força Máxima, que há 11 anos promove ações solidárias, uniu forças com a ONG. Para a diretora de Recursos Humanos da rede de ensino, Márcia Brum, as pessoas sabem a importância de doar, mas às vezes precisam ser incentivadas para participarem das campanhas.

"Desde quando o grupo foi inaugurado, o projeto 'Força Solidária' cumpre também essa missão. A função da escola extrapola o conceito de transmitir conhecimento e além da sua responsabilidade corporativa, deve mostrar o papel de cada cidadão, educando as crianças e jovens para um futuro com mais empatia, solidariedade e responsabilidade com o outro", afirmou Brum.



As doações foram arrecadadas nas unidades de Campo Grande e Laranjeiras, nas zonas Sul e Oeste do Rio, de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Vilar dos Teles e Piabetá, na Baixada Fluminense, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, e Petrópolis, na Região Serrana. A próxima ação do "Força Solidária" será a campanha de Natal.