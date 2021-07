Sistema Único de Saúde (SUS) está emitindo um certificado, no aplicativo ConectSUS. O documento pode ser feito em três idiomas: português, inglês e espanhol - Divulgação

Rio - O município do Rio atingiu a marca de 31,8% da população totalmente imunizada. Ao todo, 5,4 milhões de pessoas já foram vacinadas – sendo 3,7 milhões com a primeira dose e 1,5 milhão com a segunda. De acordo com a Prefeitura do Rio, a meta é vacinar toda a população acima de 12 anos até o fim de novembro.

Para quem já está totalmente imunizado, o Sistema Único de Saúde (SUS) está emitindo um Certificado Nacional de Vacinação no aplicativo ConectSUS . O documento pode ser feito em três idiomas: português, inglês e espanhol.

Apesar de não existir uma normativa internacional publicada, alguns países estão aceitando o certificado para cumprir algum tipo de exigência que demanda a comprovação da imunização.



O ConecteSUS é um dos caminhos para guardar as informações de vacinação. Quem não instala o aplicativo e se dirige a um posto de vacinação recebe um cartão que precisa ser mantido para a aplicação da segunda dose.



Caso uma pessoa perca o cartão, a orientação do Ministério da Saúde (MS) é buscar a unidade de saúde onde recebeu a primeira dose para retirar a segunda via. Segundo o MS, o uso do aplicativo evita este tipo de transtorno já que mantém as informações no sistema do SUS.



Veja como emitir o documento

Para emitir o documento no site, é necessário criar uma conta para acessar o sistema. Após o login, clique em vacinas e marque a opção "certificado de vacinação". Depois, valide o certificado pelo código ou QR Code que é oferecido.



Já pelo aplicativo, o usuário também deverá criar o cadastro no sistema e efetuar o login. Em seguida, deve selecionar a vacina da covid-19 e clicar em "certificado de vacinação".



O documento será exibido, sendo possível validá-lo digitalmente pelo código ou QR Code oferecido. Para ter a versão do documento em PDF, deve clicar na seta que aparece no canto superior direito da página.



*Com informações da Agência Brasil.