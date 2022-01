Árvore de cinco metros foi arrancada pela raiz - Divulgação

Árvore de cinco metros foi arrancada pela raizDivulgação

Publicado 03/01/2022 17:47

Uma rajada de vento de 51,4 km/h derrubou uma árvore de cinco metros na tarde desta segunda-feira (4) em Resende. O caso aconteceu na Avenida Kennedy, no Centro.

De acordo com a Defesa Civil, a árvore não atingiu nenhum pedestre ou veículo. A via chegou a ficar interditada, mas após o trabalho de limpeza o trânsito no local foi liberado.