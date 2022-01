Exposição ‘Arte na Capa: Jobim – 95 Anos’ - Raimundo Brasil

Publicado 14/01/2022 17:17

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda de Resende (FCCMM), abriu a primeira edição do projeto ‘Arte na Capa’ de 2022 no Museu da Imagem e do Som de Resende (MIS). A primeira exposição homenageará os 95 anos do compositor Antônio Carlos Jobim, nascido em 25 de janeiro de 1927.

Um dos expoentes da Bossa Nova, Jobim faleceu aos 67 anos em 1994. Compositor, maestro, arranjador, instrumentista e cantor, Tom se destaca por clássicos da MPB como ‘Garota de Ipanema’, ‘Corcovado’, ‘Samba do Avião’, ‘Águas de Março’, ‘Samba de uma Nota Só’ e ‘Wave’, entre tantas outras.

A exposição poderá ser visitada até o dia 28 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h, no Museu da Imagem e do Som, que fica no térreo da Casa da Cultura Macedo Miranda, na Rua Luiz da Rocha Miranda, 117, no Centro Histórico. A entrada é gratuita.