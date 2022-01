Casarão no Centro Histórico - Carina Rocha

Publicado 05/01/2022 08:00

A Prefeitura de Resende abriu inscrições para cursos de Iniciação em Música e Teatro Adulto na Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna. As inscrições podem ser feitas presencialmente até o dia 28 de janeiro, de segunda a sexta, de 12h30 às 17h, no Casarão no Centro Histórico que fica na Rua Luiz da Rocha Miranda 117. As vagas são limitadas.

O curso de musicalização infantil, com flauta doce e coral infantil, é voltado para a faixa etária de 5 a 8 anos incompletos. Já as aulas de iniciação musical em violão, teclado e canto/coral são voltadas para a faixa etária entre 8 e 12 anos.

Para as aulas de violão, guitarra, baixo, teclado, técnica vocal e canto (coral) podem participar moradores a partir de 12 anos. Os horários para iniciação em música são de segunda a sexta, entre 9h e 17h. As aulas são em grupo e acontecem uma vez por semana com duração de 50 minutos.

As aulas de teatro são voltadas somente para adultos, com 20 vagas disponíveis. As atividades acontecerão no Espaço Z, toda segunda e terça-feira, das 15h às 17h.

Para se matricular, os interessados devem levar: foto 3⁄4; cópia de identidade/CPF ou certidão de nascimento do aluno; cópia de comprovante de residência; cópia da identidade do responsável (para alunos menores de idade). No caso dos alunos menores de idade, a inscrição só poderá ser realizada mediante a presença do responsável.

Confira abaixo os cursos oferecidos e faixa etária:

- Musicalização Infantil (flauta doce e coral - 5 a 8 anos incompletos

- Iniciação musical em violão, teclado, e canto/coral - 8 a 12 anos

- Violão, Guitarra, Baixo, Teclado, Técnica Vocal e Canto(coral) - A partir de 12 anos, sem limite de idade

- Iniciação em Teatro - somente para adultos (20 vagas)