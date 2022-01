Com resultado, Resende ocupa a quarta colocação no grupo 15 - Alexandre Neto

Com resultado, Resende ocupa a quarta colocação no grupo 15Alexandre Neto

Publicado 05/01/2022 17:06 | Atualizado 05/01/2022 17:06

O Resende estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior com derrota para o Corinthians por 2 a 1 na terça-feira (4). O Gigante do Vale empatou no fim do segundo tempo, mas o time paulista conseguiu virar poucos minutos depois. O jogo aconteceu no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos/SP.

O primeiro tempo terminou com as ações contidas para os dois lados sem chances de gols. O jogo pegou ritmo no segundo tempo, quando aos 11 minutos, Keven marcou para o Corinthians.

Aos 45 do segundo tempo, o atacante Caio, de 16 anos, sofreu um pênalti. Bismarck, artilheiro do carioca, cobrou e conseguiu empatar para a equipe do Sul Fluminense. A alegria do empate na estreia durou pouco. Aos 47 minutos, Matheus Araújo do Corinthians virou e o jogo terminou em 2 a 1 para o clube paulista.

Na outra partida do grupo, São José, os donos da casa, e River-PI ficaram no empate em 1 a 1. O Resende ocupa momentaneamente a quarta colocação no grupo 15. O próximo compromisso é na sexta-feira (7), às 19h30, contra o São José.